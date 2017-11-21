"Touch-Mall" - Центр Сенсорных Технологий.

Touch-Mall - это новое слово в мире промышленных и сенсорных решений в сфере автоматизации производственных процессов. Наша компания осуществляет продажу панелей оператора (HMI), сенсорных экранов промышленных, сенсорных экранов для терминалов, контроллеров, датчиков, энкодеров, сервотехники, LCD модулей.

Наш опыт заключается в организации, поддержке и интеграции новейших индустриальных и интерактивных технологий.

Весь спектр моделей сенсорных промышленных экранов, панелей оператора, PLC, сервотехники, датчиков по доступным ценам и профессиональная техническая поддержка - залог успеха нашей компании.

В какой бы сфере промышленности и бизнеса не работало Ваше предприятие - мы всегда готовы предоставить оборудование наилучшего качества в кратчайшие сроки.





Вам просто необходимо связаться с нами любым удобным для Вас способом.

Touch-Mall - Ваш проводник во вселенной автоматизированных технологий.





Сенсорное и промышленное оборудование: инновационные технологии для модернизации предприятий.

Touch-Mall – синергия решений и специалистов, работающих на Ваш результат!





 Интересует внедрение новых производственных технологий: датчиков, интерактивных экранов, HMI панелей и других эффективных инструментов совершенствования процессов?

 Требуется компания-поставщик сертифицированного оборудования, ориентированная на ваши требования по срокам, ценообразованию и комплексному обслуживанию?

Компания Touch-Mall – это:





- передовые решения для промышленности всех уровней и сфер от ведущих брендов Европы, США, Азии.





- колоссальный опыт в оперативных поставках промышленного оборудования и его интеграции на предприятиях.





- профессиональная техническая поддержка в процессе запуска и эксплуатации.





Выходите на новый уровень с инновационными технологиями!





Какие инновации для модернизации оборудования внедрить на предприятии – решать вам. Мы гарантируем высочайшее качество и наличие сертификатов на всю продукцию:





- HMI панели управления оператора и мембранные клавиатуры к ним;

- touch screen – сенсорный экран промышленный для терминалов;

- современные модули – промышленные ЖК панели;

- функциональные промышленные датчики – фотоэлеткронные, оптоволоконные, лазерные, индуктивные, позиционные. Блоки передачи данных и оптические микрометры (знакомьтесь с преимуществами и видами датчиков KEYENCE).





СВЯЖИТЕСЬ с нами СЕГОДНЯ, и через короткий срок инновационные промышленные технологии полноценно начнут работу на ВАС!





Организуем быструю доставку в ваш регион, поможем с интеграцией и запуском оборудования.





Оборудование напрямую от мировых лидеров:





Ассортимент компании Touch-Mall включает в себя сенсорные экраны, панели оператора, датчики, LCD и PLC модули всех известных мировых производителей – лидеров отрасли:

AMT (Apex Material Technology), Allen-Bradley PanelView, Siemens, Kuka, Beijer, B&R, Elo Touch Solutions, Omron, Easyview, Advantech, Danielson, Patlite, Hitech, Microinnovation, ESA, Fuji Electric, ACCU-CODER, Beckhoff, Mitsubishi Electric GOT/GT, Schneider Electric, Pro-face, GT/GUNZE, DMC, Red Lion, M2I, Xinje, WeinView WeinTek, LG, WECON, Microsoft, Nikon, PEPPERL+FUCHS, Cooplix, Toschiba, Panasonic, Kunlun, Craig, Samkoon, EZ, Hakko, Keyence, Koyo, Delta Electronics, Fujitsu Electric, Automationdirect, YASKAWA, LEINE&LINDE, General Electric, DMC, Motoman, METTLER TOLEDO, Exor UniOP, ABB KEBA, Kinco, pilz PNOZ, Mercotac, Oriental motor, Fuji (FRENIC, ALPHA, FALDIC), Metrol, TAKEX, FOTEK, lika (ROTAPLUS, ROTAMAG), Eltra, SIMATIC S5, BST eltromat, Kromschroder, HONEYWELL, Vaisala, Inficon, INVENSYS FOXBORO, ENDRESS+HAUSER, Rosemount, Swagelok, Stahl.