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"Touch-Mall" - Центр Сенсорных Технологий.

Touch-Mall - это новое слово в мире промышленных и сенсорных решений в сфере автоматизации производственных процессов. Наша компания осуществляет продажу панелей оператора (HMI), сенсорных экранов промышленных, сенсорных экранов для терминалов, контроллеров, датчиков, энкодеров, сервотехники, LCD модулей.

Наш опыт заключается в  организации, поддержке и интеграции новейших индустриальных и интерактивных технологий.  

Весь спектр моделей сенсорных промышленных экранов, панелей оператора, PLC, сервотехники, датчиков по доступным ценам и профессиональная техническая поддержка - залог успеха нашей компании.
В какой бы сфере промышленности и бизнеса не работало Ваше предприятие - мы  всегда готовы предоставить оборудование наилучшего качества в кратчайшие сроки.


Вам просто необходимо связаться с нами любым удобным для Вас способом.

Touch-Mall - Ваш проводник во вселенной автоматизированных технологий.


                                    Сенсорное и промышленное оборудование: инновационные технологии для модернизации предприятий.

              Touch-Mall – синергия решений и специалистов, работающих на Ваш результат!


 Интересует внедрение новых производственных технологий: датчиков, интерактивных экранов, HMI панелей и других эффективных инструментов совершенствования процессов?

 Требуется компания-поставщик сертифицированного оборудования, ориентированная на ваши требования по срокам, ценообразованию и комплексному обслуживанию?

Компания Touch-Mall – это:


- передовые решения для промышленности всех уровней и сфер от ведущих брендов Европы, США, Азии.


- колоссальный опыт в оперативных поставках промышленного оборудования и его интеграции на предприятиях.


- профессиональная техническая поддержка в процессе запуска и эксплуатации.


Выходите на новый уровень с инновационными технологиями!


Какие инновации для модернизации оборудования внедрить на предприятии – решать вам. Мы гарантируем высочайшее качество и наличие сертификатов на всю продукцию:


HMI панели управления оператора и мембранные клавиатуры к ним;

- touch screen – сенсорный экран промышленный для терминалов;

- современные модули – промышленные ЖК панели;

- функциональные промышленные датчики – фотоэлеткронные, оптоволоконные, лазерные, индуктивные, позиционные. Блоки передачи данных и оптические микрометры (знакомьтесь с преимуществами и видами датчиков KEYENCE).


СВЯЖИТЕСЬ с нами СЕГОДНЯ, и через короткий срок инновационные промышленные технологии полноценно начнут работу на ВАС!


Организуем быструю доставку в ваш регион, поможем с интеграцией и запуском оборудования.


Оборудование напрямую от мировых лидеров: 


Ассортимент компании Touch-Mall включает в себя сенсорные экраны, панели оператора, датчики, LCD и PLC модули всех известных мировых производителей – лидеров отрасли:

AMT (Apex Material Technology), Allen-Bradley PanelView, Siemens, Kuka, Beijer, B&R, Elo Touch SolutionsOmron, Easyview, Advantech, Danielson, Patlite, Hitech, Microinnovation, ESA, Fuji Electric, ACCU-CODER, Beckhoff, Mitsubishi Electric GOT/GT, Schneider Electric, Pro-face, GT/GUNZE, DMC, Red Lion, M2I, Xinje, WeinView WeinTek, LG, WECON, Microsoft, Nikon, PEPPERL+FUCHS, Cooplix, Toschiba, Panasonic, Kunlun, Craig, Samkoon, EZ, Hakko, Keyence, Koyo, Delta Electronics, Fujitsu Electric, Automationdirect, YASKAWA, LEINE&LINDE, General Electric, DMC, Motoman, METTLER TOLEDO, Exor UniOP, ABB KEBA, Kinco, pilz PNOZ, Mercotac, Oriental motor, Fuji (FRENIC, ALPHA, FALDIC), Metrol, TAKEX, FOTEK, lika (ROTAPLUS, ROTAMAG), Eltra, SIMATIC S5, BST eltromat, Kromschroder, HONEYWELL, Vaisala, Inficon, INVENSYS FOXBORO, ENDRESS+HAUSER, Rosemount, Swagelok, Stahl.

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Мировой производитель датчиков TAKEX

Являясь частью престижной группы Takenaka Sensor в Японии, TAKEX является ведущим производителем систем безопасности и промышленных датчиков для требовательного мирового рынка.
TAKEX производит более 1000 фотоэлектрических, ультразвуковых и лазерных датчиков, охватывая все аспекты промышленной автоматизации и OEM продуктов.
В настоящее время Takex предлагает широкий спектр подходов к изучению сенсорных технологий в сочетании со всемирной поддержкой и непревзойденным качеством.
Линия продуктов Industrial Automation предлагает полный спектр датчиков TAKEX (Seeka) Industrial Class. Эти устройства предназначены для обширной автоматизации производства и OEM дополнений. Разнообразное предложение продуктов включает в себя самые надежные фотоэлектрические, ультразвуковые и лазерные технологии, доступные сегодня на рынке. Все устройства производятся в Японии по строгим стандартам качества.
Takenaka Electronic Industrial Co., Ltd., созданная г-ном Синсаку Такэнакой в ​​Киото, Япония.
Разработал первый транзисторный оптический датчик и фотоэлектрический счетчик.


Головной офис и завод завершили работу с Киотским соглашением Хигаси, скоростной автомагистраль Мейшин.
Компания Takenaka Engineering Co., Ltd. получила первые инвестиции от Фонда венчурного капитала KED.
Компания Takenaka Engineering Co., Ltd. получила «Специальный поощрительный приз» Исследовательского центра малых и средних предприятий.
Создана TAKEX America Inc. (в Калифорнии, США).
Г-н Shinsaku Takenaka получил Национальную медаль Почета с желтой лентой за достижения в области исследований и разработок Sensor Technology.
«Главное здание TAKEX Higashino завершено
Компания Takenaka Engineering Co., Ltd. была признана прекрасным предприятием по реформе налогообложения налоговым управлением Higashiyama в Киото
Награжден Инжиниринговой премией Фонда поощрения промышленных технологий.
Награжден премией за изобретение Японского общества по продвижению изобретений.
Takenaka Group Center Co., Ltd. признана прекрасным налоговым представителем предприятия налогового управления Hig

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Оборудование Oriental Motor

С момента своего основания в Японии в 1885 году Oriental Motor во всем мире обеспечивала оптимальные системы приводных механизмов в рамках нашего общего сервиса, чтобы удовлетворить самые широкие требования рынка. Oriental Motor предлагает обширную линейку продуктов около 50 000 различных продуктов, которые обеспечивают оптимальную систему контроля движения. На протяжении более века мы сосредоточились на улучшении технического прогресса и улучшении дизайна продукта. Этот акцент проявляется в современных устройствах, которые мы сегодня продаем. Сеть продаж и обслуживания Oriental Motor является международной, с офисами по всей Северной Америке, Европе и Азии. Внутри страны ORIENTAL MOTOR U.S.A. CORP. Был создан в 1978 году. Мы производим широкий ассортимент продуктов любой мощности, чтобы удовлетворить любые ваши потребности.



Основные направления:


ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

С постоянным числом оборотов
С регулированием числа оборотов
Моментный электродвигатель и регулятор мощности
Редукторы

БЕСЩЕТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Для рабочего напряжения постоянного тока
Для рабочего напряжения переменного тока с потенциометром
Для рабочего напряжения переменного тока с цифровой панелью управления

ШАГОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ


СЕРВОМОТОРЫ


ЛИНЕЙНЫЕ АКТУАТОРЫ


ВЕНТИЛЯТОРЫ

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Сенсорное оборудование и энкодеры Eltra

Eltra работает на рынке датчиков для автоматизированных систем с 1985 года. За эти 30 лет Компания постоянно росла, увеличивая свое технологическое предложение (более 5000 товарных кодов и в среднем 120 000 изделий, произведенных каждый год), сохраняя при этом гибкость и способность разрабатывать и изготавливать индивидуальные продукты в соответствии с конкретными потребностями Заказчика, которые всегда отличали бренд Eltra.

Компания предлагает широкий ассортимент каталожных продуктов (инкрементные и абсолютные поворотные датчики, взрывозащищенные модели, магнитные датчики, линейные и оптические инкрементальные системы, работающие также с различными интерфейсами, многочисленными аксессуарами и т.д.). А также сервис проектирования и разработки моделей по требованию Клиента.


Основые серии продуктов:


FE 1500 / FE 4000
EL - ER 30 E / H
EMI 22 A
EP A / B
EA 58-63 A / B / C / D / E - Parallel / SSI - Solid shaft
EA 36 A - solid shaft
EAM 36 F / G
EC 34
EPLA
EMSPA
FE 1500 / FE 4000
AAM 38 F BiSS - Blind Hollow shaft
EAM 36 A - Solid shaft
EH 38 A / B / D
EAM 58-63 A / B / C / D / E - Parallel / SSI - Solid shaft
EH 17 - EH 30 M
EMI 38 F / G
EV B / C
EA 58 F - EA 63 F / G - Parallel / SSI - Blind hollow shaft
EMA 22 A - SSI
EAMW 58 B / C - EAMW 63 A / D
FES 3000 / FES 6000 / FES 13500
ER A / B / C / D / E / F
EPLB
EMSPB
EMI 30 M - kit encoder


EL - ER 40 A / B / C / H / I / N / X

EMI 40

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Эксплуатация вращающихся электрических соединителей Mercotac

Эксплуатация вращающихся электрических соединителей Mercotac




Заменавращающихся электрических соединителей превосходного качества становится доступным благодаря оборудованию Mercotac от компании Touch-Mall.



Данному оборудованию необходимо постоянное техническое обслуживание, чтобы избежать деградации вращающихся электрических соединителей, вызванных естественным износом и воздействием окружающей среды. При замене обычных вращающихся соединителей на модели из ассортимента Mercotac Вы получите следующие конкурентные преимущества:

- повышенная надежность
- крайне низкие электрические помехи
- сопротивление менее 1 МОм
- герметичная и изолированная конструкция шарикоподшипника
- длительная эксплуатация, компактная сборка и приемлемая стоимость
- оперативная доставка от Touch-Mall
- гарантированное качество оригинальной продукции от Touch-Mall
- производство на новейших инновационных заводах по всему миру



MERCOTAC ВРАЩАЮЩИЕСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛИ


Работают на Вас в превосходной степени. Они обеспечивают крайне низкое сопротивление электрического соединения, т.к. основным действующим компонентом функциональной передачи является жидкий металл, который молекулярно связаны с необходимыми контактами. Составные компоненты Mercotac® постоянны и неизменны в течение всего срока эксплуатации коллаборационного оборудования.
Приложений: большое разнообразие машинного оборудования OEM могут пользоваться использовать вращающиеся электрические соединители Mercotac® для силовых цепей и схем управления при изменении и отклонении от традиционных эксплуатационных характеристик.


Вот основные производственные типы оборудования предприятий, где могут быть использованы вращающиеся электрические соединители Mercotac

- упаковка
- прокат
- проигрыватели
- горячие роликовые механизмы
- кабельные барабаны
- робототехника
- гальваника
- ветряные турбины
- сварка
- термопары, тензодатчики
- удаленный видео контроль

- управляющие устройства

- полупроводниковое производство

- основание вала двигателя VFD

- вращение лазерных локаторов

-текстильное оборудование

- вращение световых сигналов

- ротационное прессование
- ультразвуковая сварка




Для получения специфической информации о продукции MERCOTAC, Вам необходимо связаться с нами любым удобным для Вас способом по e-mail или контактным номерам телефона.
ВРАЩАЮЩИЕСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛИ MERCOTAC используют уникальный принцип работы — так называемое «рисование контакта кистью скользящего кольца». Связь устанавливаемая через пул жидкого металла, на молекулярном уровне связанного с контактом, который обеспечивает низкое сопротивление и стабильное соединение. Во время вращения жидкость поддерживает электрическое соединение между контактами без какого-либо износа.

Следующие среди многих причин, почему соединители Mercotac® превосходят остальное аналогичное оборудование:


- в отличие от конкурентов, соединители Mercotac® производят околонулевые электрические помехи благодаря их уникальному проектированию.


- сопротивление через вращающийся контакт составляет меньше чем один милли Ом, которое намного ниже, чем сопротивление аналогичных приборов.


- соединители Third Mercotac® не ухудшают сигнал со временем, что является основной проблемой конкурирующих соединителей.


- соединители конкурентов требуют обслуживания, а вращающиеся электрические соединители Mercotac — абсолютно неприхотливы.


- вращающиеся электрические соединители Mercotac® более компактны и их стоимость намного меньше остальных аналогичных продуктов.


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Промышленные датчики KEYENCE – передовые разработки для модернизации производственных процессов

*стоит задача – усовершенствовать и автоматизировать процессы на производстве?

*требуются высокоточныеприборы для скоростных и стабильных измеренийрасстояния, параметров стационарных и движущихся объектов?

С применением промышленных датчиков японского производителя KEYENCE это станет реальностью!


Гарантированные преимущества измерительных устройств


Интуитивные датчики KEYENCE успешно используются во всех промышленных отраслях. Неоспоримые ПЛЮСЫ:


Эффективная автоматизация деятельности;

Повышение продуктивности процессов;

Экономия рабочих ресурсов и времени;

Корректные показатели даже в суровых климатических условиях.

Дистанционные и контактные датчики KEYENCE: ТИПЫ


При выборе оптимальных приборов для промышленности важно учесть их специфику и функциональность.


Три главных подразделения: лазерные датчики измерения, многоцелевые фотоэлектрические и волоконно-оптические.

К новаторским разработкам относятся ультразвуковые и контактные системы позиционирования – они умеют обнаруживать объекты, недоступные обычным датчикам.

Востребованы узкоспециализированные лазерные устройства и анализаторы RGB-цветов.


Принцип работы датчиков KEYENCE в условиях промышленности


Все промышленные датчики бренда KEYENCE являются ответственными «исполнителями». Такие элементы управления призваны преобразовывать подконтрольную величину в определенный сигнал. Полученные данные легко изучать, измерять, сохранять и передавать!

НА ПРАКТИКЕ:


Принцип работы лазерного датчика и фотоэлектрической модели во многом идентичен. Лучи света выходят из передатчика и исследуют «цель», автоматика рассчитывает полученные данные и оповещает специалиста.

Ультразвуковые бесконтактные датчики способны с высокой точностью рассказать о расстоянии и размерах объекта за счет деформации волн, выпускаемых из центра.

Приборы давления оснащены чувствительным элементом, который перерабатывает собранную информацию в электрический формат.


Чтобы избежать затруднений при выборе продукции KEYENCE, достаточно позвонить экспертам Центра Сенсорных Технологий Touch-Mall: +7-495-972-09-08 или отправить запрос по электронной почте info@touch-mall.ru


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Человеко-машинный интерфейс: HMI панели оператора – прогрессивное управление процессами

     В автоматизированных системах управления человеко-машинный интерфейс остается неизменным главенствующим звеном! Сегодня это – не отживающие свое HMI панели с сотней кнопок/переключателей и стрелочными индикаторами на мониторах. Такие физические устройства успешно вытесняются виртуальными «современниками» с логическими графиками и цифровыми показателями.


     Представленные на сайте Touch-mall сенсорные панели оператора, синхронизированные с экранами, уже позволили двукратно ПОВЫСИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ промышленных предприятий наших заказчиков.



Эффективный контроль и оперативное реагирование на технологические процессы доступны и вам!


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HMI панели оператора: функциональность зависит от ПО

     До внедрения передового человеко-машинного интерфейса важно понимать: «интеллект» графической панели оператора с сенсорным управлением зависит от ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Чем серьезней и функциональней характеристики софта (ПО), тем выше скорость работы HMI и шире диапазон возможностей.



     Вы оцените достоинства модернизированной АСУ на предприятии:


- легкая настройка под запросы техпроцессов вашего бизнеса;

- мгновенное отображение важной и актуальной информации на экране по первому сенсорному требованию;

- управление всей системой в любых условиях (энергетических, производственных, климатических и т. п.).


     Эксперты компании Touch-mall порекомендуют вам HMI панели оператора от надежных мировых брендов:


Hitech, Pro-face, Gunze;

AMT, Siemens, Kuka;

Beijer, B&R, Elo;

Omron, Easyview, AdvantechDanielson, Hakkoи др.


Наберите наш номер: +7-495-972-09-08 или перейдите в каталог для выбора!


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Что из себя представляет современный сенсорный экран?

 Что же такое сенсорная панель (touch panel, touchscreen, сенсорный экран)? 

 

Сенсорная панель (touchpanel, touchscreen, сенсорный экран) - устройство управления курсором, изготовленное по специализированной технологии. В комплекте с сенсорной панелью всегда идет промышленный контроллер и необходимые кабели (интерфейсный, питания, гибридный). Функция контроллера – принять поступающие от панели сигналы, обработать их и выдать в конечном протоколе, удобном для операционной системы.

Преимущество сенсорной технологии заключается в том, что она позволяет обходиться без привычных средств ввода информации - мыши и клавиатуры и т.д. Хотя есть и определенные минусы, которые заключаются в ограничееной стойкости к условиям внешней среды. Выбор необходимой функции системы происходит при прикосновении к соответствующему изображению на экране. Контроллер сенсорного экрана обрабатывает координаты точки прикосновения и передает их в блок управления.

Специализированное программное обеспечение запускает выбранную функцию. В зависимости от технологии сенсорного экрана, касание может осуществляться пальцем, рукой в перчатке, специальным пером ввода или любым подходящим для этого предметом.



Сенсорные панель изготавливают не только для LCD – дисплеев (ЖК), но также и для ЭЛТ – мониторов.

В основном, они используются для различного рода решений для промышленного производства, дома и офиса: человеко-машинных интерфейсов (HMI), панелей управления оператора на производстве, сенсорных мониторов, сенсорных киосков, платежных и информационных терминалов.

Для корректной работы сенсорной панели требуется лишь закрепить ее на обычном мониторе (матрице или дисплее), произвести коммутацию между панелью и контроллером, а также между контроллером и комьютером. Также необходимо установить специальное программное обеспечение для функционирования – драйверы и произвести калибровку.


Сенсорные технологии


На данный момент существует довольно много, а точнее 10, технологий, используемых в сенсорных системах и отличающихся друг от друга по принципу считывания информации:

  1. Резистивные;
  2. Емкостные;
  3. Акустичкие (ПАВ - поверхностно акустические волны);
  4. Инфракрасные;
  5. Электромагнитные;
  6. Матричные;
  7. Проекционно-ёмкостные;
  8. Оптические;
  9. Тензометрические;
10. DST (Dispersive Signal Technology) 

Но 3 основные: это сенсорные панели ПАВ, а также резистивные и инфракрасные панели.


1. Сенсорные панели ПАВ (SAW) произведены по технологии поверхностно-акустических волн (SAW - surface acoustic waves), - они обладают высшей степенью износо- и вандалостойкости, рекомендованы для использования в местах с большой проходимостью людей и, соотвественно, высоким риском попытки взлома, а также для использования в условиях экстремальных температурных и иных условий. Прикасаясь к экрану, вы «поглощаете» часть волн, направленных перпендикулярно друг другу по всей поверхности дисплея. Специальные датчики фиксируют Ваше прикосновение и за считанные миллисекунды обрабатывают его в понятный компьютеру сигнал, тем самым исключая использование каких-либо сторонних устройств для распознавания прикосновения.


2. Резистивная сенсорная панель имеет другой принцип действия. Прикасаясь к экрану, вы надавливаете на него. Разработанные в специальных условиях стекла и многослойные, но очень тонкие, поверхности очень чувствительны к продавливанию. Таким образом, даже легким касанием Вы «прогибаете» верхний слой стекла, который, соприкасаясь со следующим слоем, изменяет сопротивление системы, что фиксируется датчиками и передается в контроллер для обработки и последующей передачи через порт USB.  Различают три типа резистивных экранов: 4-х проводные, 5-ти проводные и 8-ми провдные. Более подробно с принципом работы резистивной технологией вы можете ознакомится здесь: 4-х проводной резистивный экран, 5-ти проводный резистивный экран и 8-ми прводный резистивный экран


3. Инфракрасные сенсорные панели обладают самым высоким качеством картинки - передача цвета и светопоглощение у таких мониторов действительно великолепна. Такие характеристики обусловлены отсутствием какой-либо пленки на поверхности стекла. Невидимая сетка, образованная пересечением множества инфракрасных лучей, корректно и точно определяет точку прикосновения, а специальный микроконтроллер мгновенно обрабатывает данные и пересылает их в компьютер. Инфракрасной сенсорной панелью можно управлять любым предметом толще 4 миллиметров. Огромный ассортимент таких дисплеев представлен моделями с диагональю от 6 до 150 и более дюймов! Инфракрасные сенсорные экраны часто используют для презентаций, в качестве центров управления, наблюдения и контроля, а также вместо или в дополнение к школьным доскам и для большого количества других задач.


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