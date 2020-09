"Touch-Mall" - Центр Сенсорных Технологий.

Являясь частью престижной группы Takenaka Sensor в Японии, TAKEX является ведущим производителем систем безопасности и промышленных датчиков для требовательного мирового рынка.

TAKEX производит более 1000 фотоэлектрических, ультразвуковых и лазерных датчиков, охватывая все аспекты промышленной автоматизации и OEM продуктов.

В настоящее время Takex предлагает широкий спектр подходов к изучению сенсорных технологий в сочетании со всемирной поддержкой и непревзойденным качеством.

Линия продуктов Industrial Automation предлагает полный спектр датчиков TAKEX (Seeka) Industrial Class. Эти устройства предназначены для обширной автоматизации производства и OEM дополнений. Разнообразное предложение продуктов включает в себя самые надежные фотоэлектрические, ультразвуковые и лазерные технологии, доступные сегодня на рынке. Все устройства производятся в Японии по строгим стандартам качества.

Takenaka Electronic Industrial Co., Ltd., созданная г-ном Синсаку Такэнакой в ​​Киото, Япония.

Разработал первый транзисторный оптический датчик и фотоэлектрический счетчик.



Головной офис и завод завершили работу с Киотским соглашением Хигаси, скоростной автомагистраль Мейшин.

Компания Takenaka Engineering Co., Ltd. получила первые инвестиции от Фонда венчурного капитала KED.

Компания Takenaka Engineering Co., Ltd. получила «Специальный поощрительный приз» Исследовательского центра малых и средних предприятий.

Создана TAKEX America Inc. (в Калифорнии, США).

Г-н Shinsaku Takenaka получил Национальную медаль Почета с желтой лентой за достижения в области исследований и разработок Sensor Technology.

«Главное здание TAKEX Higashino завершено

Компания Takenaka Engineering Co., Ltd. была признана прекрасным предприятием по реформе налогообложения налоговым управлением Higashiyama в Киото

Награжден Инжиниринговой премией Фонда поощрения промышленных технологий.

Награжден премией за изобретение Японского общества по продвижению изобретений.

Takenaka Group Center Co., Ltd. признана прекрасным налоговым представителем предприятия налогового управления Hig