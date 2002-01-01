Вращающийся соединитель Mercotac 430 

Вращающиеся соединители Mercotac - электронные соединители для сигнальных и управляющих цепей в тех случаях, где запросы больших оборотов, невысокого значения помех и переходного сопротивления проделывают невыполнимым использование нормальных токосъёмников.

Соединители Mercotac , необслуживаемые соединители с использованием в системы подшипников качения нередко применяются в таких областях, как вычислительная техника, измерительные приборы, термопары, робототехника, предоставление видео и аудио сигналов.





Модель Mercotac 430/430SS (четырехконтактный, 2x4 Амп. и 2х30 Амп.)





Модель электрического соединителя Mercotac 430 крепится с любого конца черного корпуса к белой пластиковой втулке. При горизонтальной установке, Mercotac необходимо закрепить к разъему корпуса вращающегося элемента в той же плоскости.

"SS" – обозначение указывает на шариковый подшипник из нержавеющей стали (рекомендуется для влажных или агрессивных сред).

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