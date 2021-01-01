Чтобы избежать затруднений при выборе продукции KEYENCE, достаточно позвонить экспертам Центра Сенсорных Технологий Touch-Mall: +7 (495) 972-09-08 или отправить запрос по электронной почте info@touch-mall.ru или sales@touch-mall.ru





Продукты автоматизации K EYENCE

Датчики, лазерные маркеры и оборудование для обеспечения безопасности





KEYENCE разрабатывает продукты, которые помогают автоматизировать производственные процессы клиентов, экономя их время и деньги. Клиенты в самых разных отраслях промышленности используют универсальные датчики KEYENCE для обнаружения наличия или отсутствия деталей, а также измерения их характеристик. KEYENCE также производит датчики расхода, датчики давления, датчики температуры и статические выпрямители для улучшения процессов.

Лазерные маркеры KEYENCE используют 3-осевую технологию для маркировки номеров продуктов, логотипов, штрих-кодов и многого другого практически на любом материале и поверхности. Защитное оборудование KEYENCE от компании Touch-Mall включает защитные световые завесы и сканеры безопасности.

Как ведущий мировой поставщик датчиков, измерительных систем, лазерных маркеров, микроскопов и систем машинного зрения, KEYENCE находится в авангарде автоматизации производства. KEYENCE стремится разрабатывать инновационные и надежные продукты для удовлетворения потребностей клиентов во всех производственных отраслях.





Продукция KEYENCE предназначена для увеличения стоимости производственных и исследовательских процессов клиентов. Команда KEYENCE по исследованиям и разработкам постоянно стремится улучшать предлагаемые продукты, чтобы лучше соответствовать и превосходить ожидания клиентов. Продукты KEYENCE спроектированы так, чтобы быть универсальными, поэтому их можно использовать в любой отрасли и решать самые разные задачи.





1. Волоконно-оптический датчик

Просто и надежно

• Полная настройка в один клик

• Автоматическое обслуживание

• 250x более мощные, чем обычные модели

2. Лазерный маркер

Высокоскоростной 3-осевой лазер

• Типы маркировки волокна, CO2, YVO4 и зеленого лазера

• 3-осевая лазерная маркировка

• Высокоскоростной выход 30 или 50 Вт

3. Контактный датчик

Высокоскоростной и цифровой

• Самое высокое разрешение в своем классе (.01um)

• Scale Shot System

• Высокая долговечность и устойчивость к суровым условиям

4. Световая завеса безопасности

Сверхмощный, без мертвой зоны

• видимый/опознаваемый индикатор

• Зона обнаружения от края до края

• Жесткая, водонепроницаемая модель





Инспекционные продукты K EYENCE

Машинное зрение, измерительные системы, микроскопы и считыватели кода

Проверка деталей на всех этапах производственного процесса имеет решающее значение для многих наших клиентов. KEYENCE предлагает широкий ассортимент продукции, используется на сборочной линии или в лаборатории.

Ведущие в отрасли системы машинного зрения KEYENCE позволяют клиентам Touch-Mall точно и мгновенно выполнять визуальный контроль качества. Для высокоточных измерений KEYENCE предлагает множество измерительных систем, позволяющих быстро определить, качество изготовленных заказчиками деталей.





1. Система машинного зрения

Сверхскоростная и гибкая система машинного зрения

• 11-кратная высокоскоростная камера с разрешением 5 миллионов пикселей

• Процессорная система 3 + 1: сверхскоростная параллельная обработка

• Полностью настраиваемый

2. Считыватель штрих-кода

Ультракомпактный цифровой считыватель штрих-кода

• Скорость декодирования 1300 / сек

• Шум и функции компенсации

• Функция автоматической калибровки

• Модели высокого разрешения и дальнего действия

3. Лазерный датчик смещения

Высокая скорость, высокая точность. Датчики смещения лазера

• Скорость выборки 392 кГц

• Точность ± 0,02%

• Разрешение 0,0004 мил (0,01 мкм)

4. Цифровой микроскоп

Изображения с высоким разрешением, 3D-профили, высшая глубина резкости.

• Большая глубина резкости: в 20 раз больше, чем у обычных микроскопов.

• Наблюдать, записывать и измерять - все с единой системой

• 0,1-5000x - диапазон увеличения

















Интуитивные датчики KEYENCE успешно используются во всех промышленных отраслях. Неоспоримые ПЛЮСЫ:

Эффективная автоматизация деятельности;

Повышение продуктивности процессов;

Экономия рабочих ресурсов и времени;

Корректные показатели даже в суровых климатических условиях.

Дистанционные и контактные с енсоры

При выборе оптимальных приборов для промышленности важно учесть их специфику и функциональность.

Три главных подразделения: лазерные КИП, многоцелевые фотоэлектрические и волоконно-оптические.

К новаторским разработкам относятся ультразвуковые и контактные системы позиционирования – они умеют обнаруживать объекты, недоступные обычным приборам.

Востребованы узкоспециализированные лазерные устройства и анализаторы RGB-цветов.





Принцип работы в у словиях промышленности

Все промышленные датчики бренда KEYENCE являются безупречными исполнителями. Такие элементы управления призваны преобразовывать подконтрольную величину в определенный сигнал. Полученные данные легко изучать, измерять, сохранять и передавать!

НА ПРАКТИКЕ:

Принцип работы лазерного датчика и фотоэлектрической модели во многом идентичен. Лучи света выходят из передатчика и исследуют «цель», автоматика рассчитывает полученные данные и оповещает специалиста. Ультразвуковые бесконтактные сенсоры способны с высокой точностью рассказать о расстоянии и размерах объекта за счет деформации волн, выпускаемых из центра. Приборы давления оснащены чувствительным элементом, который перерабатывает собранную информацию в электрический формат.

Продукты KEYENCE призваны повысить ценность процессов производства и исследований клиентов.

Исследовательская команда и разработчики KEYENCE постоянно стремятся модернизировать технические характеристики оборудования, чтобы лучше соответствовать ожиданиям клиентов и превосходить их.





KEYENCE стремится предлагать лучшие в мире продукты на сегодня.завтрашние приложения.





Фотоэлектрические датчикиKEYENCE

Автономные фотоэлектрические КИП

Self-contained CMOS Laser Sensor LR-Z series

Лазерный сенсор, способный обнаруживать цели на основе как положения, так и контраста (детектируемое расстояние: до 500 мм)

All - Purpose Laser Sensor LR-T series

Лазерный сенсор, способный к стабильному обнаружению независимо от цели (детектируемое расстояние: от 6 см до 5 м)

Self-Contained Full-Spectrum Sensor LR-W series

Обнаружение различий внешнего вида (включая цвет)

Pattern Matching Sensor AI series

Обнаружение целей над областью, когда положение не фиксировано, отражение неустойчиво или дифференцировать продукты.

Поскольку этот датчик обнаруживает всю область, можно легко обнаружить даже мишени, которые смещены или повернуты.

Self-contained Miniature Photoelectric Sensor PR-M/F series

Компактный, нержавеющий, простой

Revolutionizing general-purpose photoelectric sensors PR-G series

Прочный, маслостойкий, мощный

Built-in amplifier photoelectric sensors PZ-G series

Датчики общего назначения для фотоэлементов

Built-in amplifier photoelectric sensors PZ-V/M series

Тип автоматической калибровки. Практически устраняет все проблемы обнаружения и стабильности, присущие обычным фотоэлектрическим датчикам

Независимые усиленные фотоэлектрические датчики

Heavy-duty Photoelectric Sensors PX series

Высокопрочный, устойчивый к маслам, нержавеющий корпус и мощность MEGA

Amplifier Separate Type Photoelectric Sensor PS-N series

Отдельные фотоэлектрические датчики усилителя, использующие различные сенсорные головки; включая ультратонкие компактные и химически стойкие вариации.

Датчики цвета с RGB детектором

RGB Digital Fiberoptic Sensors CZ-V20 series

Обнаружение цвета, UV и блеска / блеска

RGB Digital Fiberoptic Sensors CZ series

Цифровой, волоконно-оптический датчик RGB с 2-цветным цифровым дисплеем и 3 режимами считывания. Обнаружение целей, которые обычные датчики не могут.









Волоконно-оптические датчики KEYENCE

Волоконно-оптические устройства

Fiber Unit FU series

Многофункциональная оптика для оптических приборов

Цифровые оптоволоконные датчики Серия FS-N (FS-neo)

Серия усилителей с упрощенной работой, цифровым дисплеем и мощностью MEGA

FS-V30 series, FS-V20 series, FS-V10 series, FS-V/T/M series (FS01)





Лазерные датчики KEYENCE

Автономные лазерные CMOS

Self-contained CMOS Laser Sensor LR-Z series

Лазерный датчик, способный обнаруживать цели на основе как положения, так и контраста (детектируемое расстояние: до 500 мм)

All - Purpose Laser Sensor LR-T series

Лазерный датчик, способный к стабильному обнаружению независимо от цели (детектируемое расстояние: от 6 см до 5 м)









Независимые усиленные лазерные КИП

Multi-Purpose Digital Laser Sensor LV-N series

Области дальнего и видимого луча для широкого спектра применений

Ultra-small Digital Laser Sensor LV-S series, Digital Laser Sensor LV series

Отдельные лазерные датчики CMOS-усилителя

Digital CMOS Laser Sensor GV series

Обнаружение небольших различий в позиции с двумя независимыми дискретными выходами

CMOS Multi-Function Analog Laser Sensor IL series

Разнообразие использования при недорогом, компактном и легком лазерном датчике смещения









Датчики позиционирования KEYENCE

Контактные датчики позиционирования

Цифровой контактный датчик высокой точности Серия GT2

Система Scale Shot System в серии GT2 улучшает технологию обычных контактных измерителей и теперь сконцентрирована в головке датчика карандашного типа.

Многофункциональный аналоговый лазерный датчик CMOS Серия IL

Разнообразие использования при недорогом, компактном и легком лазерном датчике смещения





Датчики позиционирования Thrubeam

Многоцелевой ПЗС-лазерный микрометр Серия IG

Интеллектуальная I-серия состоит из высокоточной линейки сенсоров, которая обеспечивает низкую стоимость высокой производительности только с самыми передовыми функциями для быстрых операций.









Датчики зрения KEYENCE

Машинное зрение. Серия IV

Сложные применения, которые ранее требовали нескольких традиционных фотоэлектрических или бесконтактных датчиков, теперь можно легко и недорого решать с помощью одного прибора Vision IV серии.

Pattern Matching Sensor AI series

Обнаружение целей над областью, когда положение не фиксировано, отражение неустойчиво или дифференцировать продукты. Поскольку этот датчик обнаруживает всю область, можно легко обнаружить даже мишени, которые смещены или повернуты.









Индуктивные датчики приближения KEYENCE

Высокоскоростные, высокоточные, цифровые индуктивные датчики перемещения Серия EX-V

Высокоскоростные высокоточные цифровые индуктивные сенсоры перемещения с субмикронным разрешением и сверхбыстрой частотой выборки 40 000 выб. в секунду.

Двухпроводные автономные датчики приближения Серия EV

Более короткие, компактные сенсорные тела с высокой чувствительностью обнаружения и длинными расстояниями обнаружения.

Трехпроводные автономные датчики приближения усилителя Серия EZ

Более короткие, компактные сенсорные тела с высокой чувствительностью обнаружения и длинными расстояниями обнаружения.

Двухпроволочные бесконтактные датчики Серия EV-F

Термостойкий бесконтактный

Suter маленькие датчики приближения для немагнитных металлов Серия ET

Ультракомпактный датчик для немагнитных металлов, таких как алюминий

Серия ET - Suter маленькие датчики приближения для немагнитных металлов

Встроенный сенсор приближения усилителя для цветных металлов Серия ED

Дальнейшее обнаружение немагнитных металлов, таких как алюминий

Датчики приближения с встроенными усилителями Серия EM

Малогабаритные сенсорные головки с усилителем в комплекте со встроенными индикаторными светодиодами и расстоянием до 8 мм.

Сенсор подтверждения металлического прохода Серия TA

Оптимальный прибор проходного типа для обнаружения прохода мелких металлов

Отдельный датчик приближения усилителя Серия ES

Отдельные бесконтактные датчики усилителя с удвоенным расстоянием обнаружения автономных приборов и диапазоном до 8 мм (экранированный) и до 70 мм (без экранирования).





Сетевые коммуникационные модули KEYENCE

Сетевой коммуникационный блок Серия DL

Совместимые датчики - это сенсорный датчик серии GT2, лазерный датчик серии IL, IG и IB, серия электростатических статических SK.

Сетевой коммуникационный блок Серия NU

Совместимые датчики - фотоэлектрический, серии PS-N, волоконный серии FS-N и лазерный серии LV-N.





Датчики измерения KEYENCE

Laser Displacement Sensors (1D)

Высокоточные измерения (отражающие датчики расстояния)

Ультра высокоскоростной / высокоточный лазерный датчик смещения Серия LK-G5000

Датчики перемещения лазера требуют скорости, точности и способности обеспечить отличную производительность в любом приложении. Стремясь к лучшему в мире во всех аспектах, LK-G5000 построен с использованием новейших передовых технологий.

Высокоскоростной, высокоточный ПЗС-датчик смещения лазера Серия LK-G3000

Универсальная линейка сенсорных головок может обеспечить измерение высокой точности для любой ситуации, даже до 1 м.

Многофункциональный аналоговый лазерный датчик CMOS Серия IL

Разнообразие использования при недорогом, компактном и легком лазерном датчике смещения





Лазерный профилометр (2D)

Ультра-высокоскоростной встроенный профилометр Серия LJ-V7000

Самая быстрая в мире 2D / 3D лазерная измерительная система может измерять любой тип цели. Собирайте профили на высокой скорости, чтобы выполнить точный, 100% осмотр.





Высокоточный лазерный датчик смещения Серия LJ-G5000

2D лазерный прибор перемещения, который предлагает различные измерения, включая высоту и ширину.





Оптический микрометр / цифровой микрометр

Высокоточное измерение (датчики расстояния Thrubeam)





Высокоскоростной 2D оптический микрометр Серия TM-3000

Выполняет линейные 2D измерения с высокой скоростью и точностью. Новая серия TM-3000 представляет собой первую в отрасли 2D-измерительную систему, предназначенную для использования в процессе.

Высокоскоростной оптический микрометр Серия LS-9000

Самый быстрый оптический микрометр в отрасли. Обеспечивает высокую скорость, высокую точность и длительный срок службы благодаря устойчивому защищенному дизайну.





Высокоскоростной высокоточный цифровой микрометр Серия LS-7000

Современный светодиодный микрометр, способный выполнять точные измерения для многих применений. Светодиодная конструкция обеспечивает более высокую прочность, чем обычные лазерные сканирующие микрометры.

Многоцелевой ПЗС-лазерный микрометр Серия IG

Интеллектуальная I-серия состоит из высокоточной линейки датчиков, которая обеспечивает низкую стоимость высокой производительности только с самыми передовыми функциями для операций на месте.









Датчики измерения помех 3D KEYENCE

Датчик измерения помех 3D Серия WI-5000

Продукты серии WI-5000 обеспечивают высокоскоростное высокоточное измерение с использованием принципов интерферометрии белого света. Датчик поддерживает широкий диапазон измерений, от разности высот и объема до ширины и площади.









Сканирующий конфокальный лазерный датчик 3D KEYENCE

Сканирующий лазерный конфокальный измеритель расстояния Серия LT-9000

Поверхностный сканирующий лазерный измеритель смещения. Сканирование по оси Z для обеспечения точности и разрешения. Сканирование по оси X для обеспечения стабильности. Прозрачные цели не являются проблемой.









Индуктивные датчики перемещения KEYENCE

Высокоскоростные, высокоточные, цифровые индуктивные датчики перемещения Серия EX-V

Высокоскоростные высокоточные цифровые индуктивные датчики перемещения с субмикронным разрешением и сверхбыстрые 40 000 выборок в секунду. частота выборки.









Контроллеры процессов/датчики процесса KEYENCE





Датчики давления

Цифровые датчики давления в тяжелых режимах Серия GP-M

OIL, WATER и AIR ... Датчик с возможностью решения широкого спектра применений.





Прочные многодисковые цифровые датчики давления Серия AP-V80

Клапаны датчиков давления серии AP-V80 от KEYENCE

Ультракомпактный цифровой датчик давления Серия AP-C30

Новый цифровой датчик давления AP-C30K с уникальным 2-цветным цифровым дисплеем заменяет обычные механические датчики.

Цифровой прибор измерения давления с 2-цветным дисплеем Серия AP-C40

Новый цифровой прибор измерения давления воздуха серии AP-C40K с первой в отрасли системой сбережения проводов.

Датчик давления цифрового датчика AI Серия AP-V40

Новый цифровой датчик давления воздуха серии AP-V40 с первой в отрасли системой сбережения проводов.





Сетевой совместимый датчик давления Серия AP-N

Поддержка различных сетей, включая EtherNet / IP





Двухцветный цифровой датчик давления отдельного усилителя Серия АР-40 и АР-30





Датчики расхода KEYENCE

Приточный измеритель потока Серия FD-R

Серия FD-R зажимает до труб до 8 дюймов без модификаций труб, чтобы выполнять как точный контроль, так и общее восприятие.









Датчик расхода Серия FD-Q

Серия FD-Q просто зажимается к трубе, не требующей модификации труб и обнаруживающей все виды потока жидкости.

Немагнитные электромагнитные датчики расхода электродов Серия FD-M

Серия FD-M использует закон Фарадея для определения скорости потока проводящих жидкостей.





Датчики уровня KEYENCE

Датчик уровня импульсного датчика Серия FL

Стабильное обнаружение с любым видом жидкости, такой как вода, масло, химикаты и липкие жидкости.













Датчики температуры KEYENCE

Цифровой инфракрасный датчик температуры Серия FT

Новые высокотемпературные и сверхдальние модели были добавлены в линейку цифровых инфракрасных датчиков температуры серии FT





Оборудование контроля KEYENCE

Серия Visual KV

Супер-маленький программируемый логический контроллер со встроенным дисплеем

Первый в отрасли ПЛК с встроенным окном данных для мониторинга в реальном времени и изменения параметров программы

Серия MS2

Компактный блок питания. Серия MS2 предназначена для стандартного монтажа на DIN-рейку. Нет необходимости приобретать дополнительные специализированные скобки.

Серия RC

ЖК-дисплей Электронный счетчик предустановок. В серии RC используются сверхяркие красные светодиоды с высотой символа 12 мм.

Серия CU

Устройство управления Простой блок ввода с источником питания для датчика

Чтобы избежать затруднений при выборе продукции KEYENCE, достаточно позвонить экспертам Центра Сенсорных Технологий Touch-Mall: +7 (495) 972-09-08 или отправить запрос по электронной почте info@touch-mall.ru или sales@touch-mall.ru